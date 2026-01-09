Bakan Şimşek'ten net mesajlar: Dezenflasyonla fırsat penceresi çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD tarafından düzenlenen “2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, ekonomi yönetiminin önceliklerine ve 2026 perspektifine ilişkin önemli mesajlar verdi. Şimşek, kamunun borçlanma politikasında ciddi bir dönüşüm sürecine girildiğini belirterek, bunun reel sektör için yeni bir kredi döneminin önünü açacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına seslenerek "Bankalar kapınızı çalmaya başlayacak" açıklaması yaptı.

MÜSİAD'ın düzenlediği “2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı”nda konuşan Şimşek şunları söyledi:

"Kamunun evini düzene koyması bütçesini iyileştirmesi en çok sizin işinize yarayacak. Hazinemiz 100 TL borç öderken 136 TL borç almış. Piyasadaki ilave kaynağı kendisi almış. 2026'da hedefimiz 100 TL borç ödeyip 100 TL'nin altında borç almak. İlk çeyrekte 100 TL borç ödeyip 80 TL borç alacağız. 306 milyar TL'yi özel sektöre reel sektöre kaynak olarak bırakacağız bankalardan. Bugüne kadar siz bankaların peşinden koştunuz, yavaş yavaş bankalar sizin kapınızı çalmaya başlayacak. Biz Hazine olarak kendimize çeki düzen verdik; biz şimdi çekiliyoruz şimdi kaynaklar size akacak."

Şimşek Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ticari kredi faizlerine yansımasını net şekilde gördüklerini belirtti.

"İHRACATÇILARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

2026'da da ihracatçılara çok güçlü destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Şimşek, finansman maliyetlerini daha da aşağı çekeceklerini kaydetti.

Şimşek, imalatçı KOBİ'lere yönelik yeni bir destek programı üzerine çalıştıklarını söyledi.

"ENFLASYON YÜZDE 20'NİN ALTINA İNEBİLİR"

Şimşek, koşulların dezenflasyonu desteklediğini belirterek şöyle devam etti: "Enflasyonu düşürmek için elimizdeki bütün enstrümanlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Büyümede bir toparlanma görmekle birlikte potansiyel büyümemize göre büyüme kısa vadede düşük seyredecek. Zayıf dolar dezenflasyonu destekliyor. Düşük petrol fiyatları destekliyor. Hem iç hem dış koşular enflasyonda ilave düşüşü destekliyor. Biz 2026 sonunda yüzde 20'nin düşebilecek miyiz? Geçen seneki bazı şokları yaşamazsak ben olabileceğine samimi bir şekilde inanıyorum. Enflasyonu düşüreceğimize inanıyoruz."

"KİRA ENFLASYONUNDA CİDDİ NORMALLEŞME BEKLEMEK LAZIM"

Konuşmasında kiralara değinen Şimşek, bu kalemde hızlı bir düşüş beklediğini belirtti. Bakan Şimşek, "Sosyal konut seferberliği başladı. Son yıllarda ilk defa 1 milyonun üzerine çıkan yapı ruhsatı söz konusu. Bu da yüksek seyreden kira enflasyonunun hızlı bir şekilde gerileyeceğini net şekilde ortaya koyuyor. Konut fiyatıyla kira makası kapanıyor. Bundan sonrası kira enflasyonunda ciddi bir normalleşme beklemek lazım" dedi.