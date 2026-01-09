BIST 12.201
HABER /  DÜNYA

Rusya’dan Ukrayna’ya Oreşnik füzeleriyle misilleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki resmi konutuna yönelik İHA saldırı girişimine karşılık olarak, Oreşnik balistik füzeleri ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna’daki kritik hedeflere saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı saldırıya cevap olarak, balistik Oreşnik füzeleriyle Ukrayna'daki kritik hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirdi.

RUSYA, KİEV'E OREŞNİK FÜZESİYLE CEVAP VERDİ

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Hedefler arasında terör saldırısında kullanılan İHA'ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksini destekleyen enerji altyapısı yer alıyordu. Suçlu Ukrayna rejiminin hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer aldı.

PUTİN'İN EVİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da saldırı girişimi konusunda Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktararak, "Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net şekilde ifade edilmiştir." demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde kullanılan Ukrayna insansız hava aracına dair elde edilen teknik bulguların ABD'li yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

