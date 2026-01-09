BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  DÜNYA

Kim Jong-un'dan Vladimir Putin'e koşulsuz ve süresiz destek mektubu

Kim Jong-un'dan Vladimir Putin'e koşulsuz ve süresiz destek mektubu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gönderdiği mektupta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e politikalarını ve kararlarını koşulsuz biçimde destekleyeceğini bildirdi.

Abone ol

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği yanıt mektubunda Moskova-Pyongyang ilişkilerinin önemine işaret etti.

Kim, mektupta Putin ile arasındaki dostane ilişkileri gurur kaynağı olarak gördüğünü belirterek iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin kapsamlı ortaklık ve stratejik çıkarlar doğrultusunda gelecekte çeşitli alanlarda devam edeceğini vurguladı.

"Politikalarınıza ve kararlarınıza koşulsuz olarak saygı duyacak ve onları destekleyeceğim" ifadesini kullanan Kim, her zaman Rusya'nın yanında olmaya istekli olduğuna ve 'bu tercihin sürekli ve kalıcı' olacağına dikkati çekti.

KUZEY KORE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ilgar geçidi zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ilgar geçidi zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen Firavun zihniyet çağrılara kulak asmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen Firavun zihniyet çağrılara kulak asmıyor
Bülent Arınç’tan Çakır’ın sözlerine sert tepki
Bülent Arınç’tan Çakır’ın sözlerine sert tepki
KKTC'de net asgari ücret 52 bin 738 TL oldu
KKTC'de net asgari ücret 52 bin 738 TL oldu
Derbi öncesi Buruk ve Tedesco'ya stad soruldu: Bu saatten sonra önemi yok
Derbi öncesi Buruk ve Tedesco'ya stad soruldu: Bu saatten sonra önemi yok
Rusya’dan Ukrayna’ya Oreşnik füzeleriyle misilleme
Rusya’dan Ukrayna’ya Oreşnik füzeleriyle misilleme
Suç gelirlerini aklayan 44 şüpheli tutuklandı
Suç gelirlerini aklayan 44 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde kültür vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri’nde kültür vurgusu
Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi
Bakan Güler'den operasyon mesajı: Memnuniyetle karşılandı
Bakan Güler'den operasyon mesajı: Memnuniyetle karşılandı
Resmi teklif geldi! Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya dönebilir
Resmi teklif geldi! Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya dönebilir