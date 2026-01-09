Kim Jong-un'dan Vladimir Putin'e koşulsuz ve süresiz destek mektubu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gönderdiği mektupta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e politikalarını ve kararlarını koşulsuz biçimde destekleyeceğini bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği yanıt mektubunda Moskova-Pyongyang ilişkilerinin önemine işaret etti.

Kim, mektupta Putin ile arasındaki dostane ilişkileri gurur kaynağı olarak gördüğünü belirterek iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin kapsamlı ortaklık ve stratejik çıkarlar doğrultusunda gelecekte çeşitli alanlarda devam edeceğini vurguladı.

"Politikalarınıza ve kararlarınıza koşulsuz olarak saygı duyacak ve onları destekleyeceğim" ifadesini kullanan Kim, her zaman Rusya'nın yanında olmaya istekli olduğuna ve 'bu tercihin sürekli ve kalıcı' olacağına dikkati çekti.

KUZEY KORE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.