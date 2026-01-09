BIST 12.164
DOLAR 43,14
EURO 50,27
ALTIN 6.194,00
HABER /  SPOR

TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti

TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı sebebiyle 20.30'dan 18.45'e çekildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak, saat 18.45'te oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi
CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı
AKOM'dan İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı
İran'daki protestolarda bir savcı yakılarak öldürüldü
İran'daki protestolarda bir savcı yakılarak öldürüldü
Facia saniyelerle önlendi: Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı
Facia saniyelerle önlendi: Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı
Süper Kupa'da dev randevu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eksikleri belli oldu
Süper Kupa'da dev randevu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eksikleri belli oldu
FAO: Aralık 2025’te gıda fiyat endeksi geriledi
FAO: Aralık 2025’te gıda fiyat endeksi geriledi
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi antremana çıktı
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi antremana çıktı
İran'da protestolar sırasında bir savcı öldürüldü
İran'da protestolar sırasında bir savcı öldürüldü
Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu!
Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşti!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşti!
Beyoğlu'nda araç alev aldı! Yanan araç kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda araç alev aldı! Yanan araç kullanılamaz hale geldi