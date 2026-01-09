BIST 12.201
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Cebel eş-Şeyh'teki (Hermon Dağı) İsrail işgalinin süreceğini, "sınırın iki tarafında da bir tehdidin varlığına izin vermeyeceklerini" söyledi.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki güvenlik politikasının aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

İsrailli Bakan, Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Dağı'ndaki işgalin süreceğini ve Suriye topraklarındaki derin bir alanın "güvenlik bölgesi" olarak işgaline devam edileceğini kaydetti.

Tampon bölgenin "küresel cihat örgütleri, Filistinli silahlı unsurlar, İran'a bağlı gruplar" ile İsrail tarafındaki bölgeleri ayırmayı hedeflediğini savunan Katz, Suriye'deki Dürzi azınlığın koruyucusu olduklarını bu topluluğa zarar gelmesine izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi
İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
Bakan Şimşek'ten net mesajlar: Dezenflasyonla fırsat penceresi çıkacak
Can Armando Güner, Galatasaray için İstanbul'a geldi
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini askeri karargahlara çevirdi
Suriye ordusundan Halep'teki o mahalle için koridor açma kararı
TFF'den Süper Kupa kararı! Galatasaray-Fenerbahçe finalinin saati değişti
CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'na katıldı
AKOM'dan İstanbul için fırtına, sağanak ve kar uyarısı
İran'daki protestolarda bir savcı yakılarak öldürüldü
Facia saniyelerle önlendi: Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı
