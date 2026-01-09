Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı’nda Gazze, Suriye ve Asya-Pasifik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini vurguladı ve Suriye’deki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

"Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nda konuşan Dışişleri Bakanı Fidan "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı. Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diyerek SDG'ye uyarıda bulundu.

Bakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Endonezya Ortak Toplantısı kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politika vizyonu, Gazze'deki son durum ve Suriye ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişimi çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN gibi kuruluşlarla iş birliğini güçlendirmeye devam ettiğini vurguladı.

GAZZE İÇİN ORTAK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirten Bakan Fidan, gündemin en önemli maddesinin Gazze ve Filistin meselesi olduğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubunda Türkiye ve Endonezya'nın birlikte çalıştığını hatırlatan Fidan, "Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile bu konuda muazzam bir iş birliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var" ifadelerini kullandı.

İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Bakan Fidan, İslam dünyasının kendi bölgesindeki sorunlara çözüm üretme kapasitesine dair önemli bir mesaj verdi. Gazze örneğinden hareketle İslam ülkelerine seslenen Fidan, şunları kaydetti:

"İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı ve samimiyeti gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük, bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor."

SURİYE'DE KAMU DÜZENİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiklerini vurgulayan Fidan, Suriye'de kamu düzeninin sağlanmasının halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli olduğunun altını çizdi.

Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerektiğini belirten Fidan, "SDG'nin de varılan mutabakata uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz" dedi. Ayrıca Yemen, Somali, Sudan ve Libya'daki gelişmelerin de toplantıda ele alındığı bildirildi.

ASYA-PASİFİK VİZYONU

Türkiye'nin Asya-Pasifik politikasını yürütürken bölgedeki ortaklarından aldığı bilgilerin değerli olduğunu ifade eden Fidan, Endonezya gibi güçlü bir ortağın varlığından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Malezya Başbakanı'nın Türkiye ziyaretini de hatırlatan Fidan, bölgedeki istikrarlı yürüyüşün devam edeceğini vurguladı.

TÜRKİYE-ENDONEZYA DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI ORTAK TOPLANTISI ANKARA’DA BAŞLADI

Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini bütüncül bir bakışla ele almak amacıyla iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’in katılımıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Ankara’da başladı.

TARİHİ BİR İLK: 2+2 FORMATINDA TOPLANTI

Toplantının ardından konuşan Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu toplantının Türkiye ve Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen ilk ortak toplantı olduğunu vurguladı. Sugiono, bu formatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bir takibi niteliğinde olduğunu belirtti.

Sugiono, "Türkiye, Endonezya için stratejik bir ortak. Endonezya'nın bu seviyede düzenli diyaloğa sahip olduğu birkaç ortak ülkeden biri. Bu toplantı, özellikle dönüşen ve değişen küresel dinamikler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Görüşmelerde kilit ikili önceliklerin ele alındığını belirten Sugiono, ekonomik iş birliğinin artırılmasına yönelik kararlılıklarını vurguladı. Tercihli Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasının daha geniş kapsamlı bir iş birliği için ilk adımı oluşturacağını belirten konuk Bakan, "Bu vesileyle çok önemli bir ekonomik potansiyeli harekete geçirmiş olacağız ve her iki ülkenin de çıkarına olacak" dedi.

ENERJİ VE VARLIK FONLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Endonezya Dışişleri Bakanı, yeni ve yenilenebilir enerji sektöründeki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Endonezya'nın "Danantara" fonu ile Türkiye Varlık Fonu arasında stratejik sektörlerde ortaklık kurulması gerektiğini belirten Sugiono, batarya ekosistemlerinin geliştirilmesi, petrokimya sektörü, enerji ve madencilik projelerinde ortak yatırım yapılması konusunda fikir birliğine vardıklarını açıkladı.

SAVUNMA SANAYİİNDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Savunma alanındaki iş birliğine değinen Sugiono, Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik projeler için ortak bir fon oluşturulması konusunun gündeme geldiğini belirtti. Sugiono, "Savunma çabalarımızda stratejik anlamda bağımsızlığımızı kazanabilmek için bu ortaklığa ihtiyaç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

FİLİSTİN MESELESİ VE D-8 DÖNEM BAŞKANLIĞI

Bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Filistin meselesi önemli bir yer tuttu. Sugiono, Filistin halkının haklarının korunması ve Gazze'deki krizin çözümü konusunda Türkiye ile ortak bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Endonezya'nın bu ay itibarıyla D-8 Dönem Başkanlığını devraldığını hatırlatan Sugiono, D-8'i daha somut ekonomik iş birliklerinin oluşturulabileceği bir platforma dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Sugiono, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cakarta'da düzenlenecek zirvede görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını iletti.

TÜRKİYE'NİN ASEAN ÜYELİĞİNE TAM DESTEK

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerine de değindi. Sugiono, "Türkiye'nin ASEAN için bir diyalog ortağı olma hedefini Endonezya tam anlamıyla destekliyor. Somut bir ASEAN-Türkiye iş birliğini görme konusunda, özellikle ekonomi alanında çok büyük bir hevesimiz ve isteğimiz var" dedi.

BAKAN GÜLER'DEN STRATEJİK ORTAKLIK VE SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezyalı heyetle yapılan görüşmenin son derece yapıcı ve verimli geçtiğini belirtti. Türkiye ve Endonezya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çeken Güler, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde derinleştiğini ifade etti. Toplantıda stratejik güvenlik öncelikleri, savunma sanayi iş birlikleri ve küresel güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Güler, "Savunma ve savunma sanayi alanında mevcut iş birliğimizin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklar yoluyla daha da ileri taşınması konusunda mutabık kaldık" dedi.

SURİYE HÜKÜMETİNİN OPERASYONUNA DESTEK

Konuşmasının son bölümünde Suriye'de yaşanan hareketliliğe değinen Bakan Güler, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Halep'teki duruma ilişkin dikkat çekici ifadeler kullanan Güler, şunları kaydetti:



"Ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesiyle davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te, teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan bu operasyon tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır."

TEK DEVLET TEK ORDU İLKESİ

Türkiye'nin Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliği gibi gördüğünü belirten Milli Savunma Bakanı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan desteği yineledi. Güler, "Tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.