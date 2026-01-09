BIST 12.201
Bakan Güler'den operasyon mesajı: Memnuniyetle karşılandı

Bakan Güler'den operasyon mesajı: Memnuniyetle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ordusunun YPG'ye yönelik başlattığı operasyonu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye hükümeti tarafından terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan operasyonu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesiyle davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan bu operasyon tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

