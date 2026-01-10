Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları kesimi 0-7. kilometrelerinde aydınlatma sistemlerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı belli aralıklarla kontrollü kesilerek ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanıyor. Çalışmalar 21.00-05.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları sebebiyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma Çifteler istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin menfez çalışması nedeniyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerindeki Nefise Akçelik Tüneli Samsun yönü tünel çıkışında gizli buzlanma sebebiyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Beşir-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım, soldaki yoldan gidiş ve geliş şeklinde iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometresinde (Soğuksu Mahallesi) yapılan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.