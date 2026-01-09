AK Partili isimlerden, Ankara’daki su krizine sert tepki

Ankara’da haftalardır süren su kesintileri, AK Parti milletvekilleri ve genel merkez yöneticilerinin CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik sert eleştirilerine neden oldu. AK Parti cephesi, kesintilerin yönetim ve altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını savunarak “algı” söylemine tepki gösterdi ve ASKİ’nin sorumluluğuna dikkat çekti.

Abone ol

Ankara’da haftalardır süregelen su kesintileri, AK Parti Ankara milletvekilleri ve genel merkez yöneticilerinin sert eleştirilerine neden oldu. CHP’li Mansur Yavaş’ın vaatlerini ve belediyecilik anlayışını hedef alan siyasiler, "algı siyaseti bitti, gerçekler susuzluktur" mesajı verdi.

İşte AK Parti cephesinden Mansur Yavaş ve ekibine yönelik gelen o tepkiler:

MUSTAFA VARANK: "ANKARA’DA SU YOK MAALESEF"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Mansur Yavaş’ın vaatlerini içeren bir videoyu alıntılayarak tepkisini dile getirdi.

Varank, Ankara’daki kuraklığın ötesindeki yönetim sorununa işaret ederek, "Kurduğu hayaller suya düşmüş diyeceğim de, Ankara’da su yok maalesef…" ifadeleriyle Yavaş’ın belediyecilik performansını tiye aldı.

FUAT OKTAY: 'SUDA'N BAHANELER ÜRETİYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Yavaş’ın başarısızlıklarına sürekli kılıf aradığını belirtti. Oktay, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çözemediği her soruna ‘su’dan bahaneler üretiyor diyeceğim de, Ankara’da su yok maalesef…" diyerek eleştiriye katıldı

KURTCAN ÇELEBİ: BELEDİYECİLİĞİN SUYU ÇIKTI

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ise Ankara’da yerel yönetimin çöktüğünü ifade ederek, "Ankara’da belediyeciliğin suyu çıktı diyeceğim de, Ankara’da su yok maalesef…" paylaşımında bulundu.

ZEYNEP YILDIZ: KONFOR ALANINIZDAN ÇIKIN, SEFALETİ GÖRÜN

CHP kanadından gelen "algı yaratılıyor" savunmasına en sert yanıt AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’dan geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı hedef alan Yıldız, halkın yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle yüzlerine vurdu:

"Algı değil, musluğumuzu açamadığımızda karşılaştığımız gerçek. Siz su deposu olan konfor alanlarınızdan çıkıp Keçiörenlinin, Pursaklarlının halini görmediğiniz için insanların nasıl bir sefalete düçar olduklarını görmüyorsunuz. Kesikköprü hattına dayanıklı borular döşenseydi, Ankaralı bu sorunları yine yaşar mıydı?"

ÖMER İLERİ: MUSLUKTAN SU DEĞİL MAZERET AKIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, krizin teknik sorumlusunun direkt olarak ASKİ olduğunu belirtti.

DSİ verilerine dayanan İleri, sert bir bilanço çıkardı:

"2026 yılında Başkent’in göbeğinde musluklardan su değil, 'mazeret' akıyor. Boş kova algı değildir! Akmayan musluk siyaset değildir! Kayıp-kaçak oranı, iş bilmezliğin belgesidir! CHP belediyeciliği Ankara’yı 90’lı yılların kuyruklarına mahkûm etmiştir."

Ankara halkı, her geçen gün derinleşen bu krizde slogan değil hizmet beklerken, Yavaş yönetiminin eleştirilere çözüm yerine "algı" diyerek karşılık vermesi kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.