İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor uyarılar peş peşe geldi! Okullar tatil olur mu?
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası için uyarılar art arda geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar örtüsü oluşabileceğini söyleyerek okulların tatil edilmesini önerirken, Okan Bozyurt ise pazartesi günü gelecek sistemin İstanbul’da da kar bırakabileceğini, iç kesimlerde ise örtünün 15 santimetreyi bulacağını açıkladı.
Balkanlar kaynaklı yeni soğuk hava dalgası yaklaşırken, meteoroloji uzmanlarından dikkat çeken kar uyarıları geldi.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da kar yağışı beklentisi gündeme gelirken, Prof. Dr. Orhan Şen'den okulların tatil edilmesi yönünde kritik bir çağrı geldi.
"İşiniz yoksa dışarı çıkmayın"
"Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak, İstanbul da etkilenecek" diyen Orhan Şen, "İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur" ifadelerini kullandı.
Şehrin zirvelerinde 20 santim kar beklentisi var
Pazar öğleden sonra rüzgarın kuzeye döneceğini ve havanın soğumaya başlayacağını yazan Hava Forum, "Pazar gecesi yağış yüksek kesimlerden başlayarak kara dönecek. Pazartesi gün boyu kar yağışları bekliyoruz. Fakat şu noktada açık olmak lazım şu anki verilere göre buradan bir efsane kar yağışlı, 30-40 santimetreli kar beklemek yanlış olur" dedi. Paylaşımın devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Alçak kesimlerde 1-6 cm ince beyaz örtü, yüksek kesimlerde 6-10 santimetre,şehrin zirve noktalarında ise yer yer 10-20 santimetre kar örtüsü beklentimiz var. Kıyafet tercihlerinizi iyi yapın çok inip çıkıyoruz iniyoruz bu dalgalanma hasta eder. Bu sistemden sonra ay sonuna doğru daha sert Sibirya kökenli bir sistem alabiliriz. Tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Verileri aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi karlar dileriz..."