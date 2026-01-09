BIST 12.201
DOLAR 43,14
EURO 50,23
ALTIN 6.249,56
HABER /  EKONOMİ

Altından daha değerli! 2 gündür düşüyor, satışlar durmuyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında halka arz edilen ALTIN S1 sertifikalarında son iki gündür sert satışlar görülüyor ve sertifika taban seviyeye geriliyor.

Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği gram ve çeyrek altın dışında ALTIN S1 sertifikasında sert düşüşler yaşanıyor.

İki gündür taban olan ALTIN S1 sertifikasında satışta bekleyen 26 milyon adet bulunuyor ve yaklaşık 16 bine yakın da satış emri var.

Fiyatı 95,69 liraya gerileyen ALTIN S1 sertifikasını bugün en çok alan kurumlar arasında İş Yatırım, Ziraat Yatırım, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve QNB Yatırım bulurken, satıcılar arasında ise ilk sırada Vakıf Yatırım yer alırken onu Deniz Yatırım, A1 Capital, TEB Yatırım ve Şeker Yatırım takip ediyor.

ALTINDAN NASIL DAHA DEĞERLİ OLDU?

ALTIN S1 sertifikası altından daha değerli duruma geldi. Piyasa 500 milyon adet sertifika bulunmasından dolayı fiyatlar her geçen gün artıyor. Gram altın yaklaşık 6 bin 200 lirayken 1 grama ulaşmak için alınan 100 ALTIN S1 sertifikasının değeri 9 bin 569 liraya yaklaştı. Başka bir deyişle ALTIN S1 altından daha değerli duruma geldi ve aradaki fark yüzde 54'e yaklaştı.

FİYATLARI GRAM ALTINLA NASIL EŞİTLENİR?

ALTIN S1 sertifikasının fiyatlarının gram altınla eşanlı fiyatlanması için Darphane'nin yeni arzda bulunması gerekiyor.

VERGİSİ YOK, İSTENİLDİĞİNDE FİZİKİ ALTINA ÇEVRİLİYOR

ALTIN S1 sertifikasını almanın avantajları bulunuyor. Alım-satım arasındaki marjın az olması, komisyon oranlarının düşüklüğü, çalınma riskinin bulunmaması, stopaj vergisinin olmaması gibi avantajlar yatırımcıları ALTIN S1'e çekiyor.

ALTIN S1 SERTİFİKASINDAKİ ALTINLAR KAÇ AYAR?

ALTIN S1 sertifikasıyla alınan altınlar 0,995 saflığında olurken her sertifika 0,01 gram altın olarak satılıyor. 100 sertifika alan 1 gram altın almış oluyor.

PİYASADA NE KADAR VAR?

2022 yılında yapılan halka arzla birlikte 500 milyon adet sertifika satışa sunuldu. 500 milyon sertifikanın karşılığı da 5 ton altına denk geliyor.

NASIL ALINIYOR?

ALTIN S1 sertifikası borsada işlem görüyor ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları vasıtasıyla alınıp satılabiliyor.

FİZİKİ OLARAK NASIL ALINIYOR?

Talep edilmesi halinde sertifika durumundaki altınlar fiziki olarak teslim ediliyor. Her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gram ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılıyor. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük bin gram olarak belirlendi.

FİZİKİ ALTINA DÖNÜŞÜM NASIL TALEP EDİLECEK?

Fiziki altına dönüşüm, Darphane merkezine giderek ya da aracı kuruma bildirim yaparak oluyor. Adrese teslim için de ekstra ücret talep ediliyor.

PİYASA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

ALTIN S1 sertifikasının fiyatı fiziki ya da kaydi altın fiyatını aştığı için alım-satım yaparken piyasa şartlarını, oluşabilecek sertifika fiyatı düşüş risklerini göz önüne almanız gerekiyor. Kar ve zarar bilinci altında işlem yapmanız menfaatinize olacaktır.

