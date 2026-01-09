Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına Atletico Madrid'den Alexander Sörloth için transfer girişimlerini hızlandırdı. İspanyol ekibin, 30 milyon euro üzerindeki tekliflere sıcak bakabileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu transferi sonuçlandırmak adına kararlı bir hamle yapacağı ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'DE SIRADAKİ HEDEF GOLCÜ
Ara transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerinin ardından yeni hamlesini hücum hattına yapmayı planlıyor.
SÖRLOTH İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI
Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth için girişimlerine hız verdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündemde olan Norveçli golcü için bu kez daha kararlı bir hamle yaparak transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.