Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle

SÖRLOTH İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI

Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth için girişimlerine hız verdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündemde olan Norveçli golcü için bu kez daha kararlı bir hamle yaparak transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.