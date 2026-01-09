BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,20
ALTIN 6.245,44
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladığını açıkladı.

Abone ol

Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

PFDK'ya sevk edilen isimler şu şekilde:

Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi
Bakan Güler'den operasyon mesajı: Memnuniyetle karşılandı
Bakan Güler'den operasyon mesajı: Memnuniyetle karşılandı
Resmi teklif geldi! Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya dönebilir
Resmi teklif geldi! Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya dönebilir
Altından daha değerli! 2 gündür düşüyor, satışlar durmuyor
Altından daha değerli! 2 gündür düşüyor, satışlar durmuyor
İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ikiye katlanması hedefleniyor
İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ikiye katlanması hedefleniyor
AK Partili isimlerden, Ankara’daki su krizine sert tepki
AK Partili isimlerden, Ankara’daki su krizine sert tepki
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 15 tutuklama
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 15 tutuklama
Mehmet Şimşek: Enflasyon 2026'ın sonunda yüzde 20'nin altına inecek
Mehmet Şimşek: Enflasyon 2026'ın sonunda yüzde 20'nin altına inecek
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı
Hakan Fidan’dan SDG’ye mutabakat uyarısı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye açıklaması