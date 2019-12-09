Bağış parasıyla tatile çıktı denilmişti! İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi'den açıklama

Bağış parasıyla tatile çıktığı iddia edilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kendisine bildirilen herhangi bir cezanın olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum" açıklaması yaptı. Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, şahsına yönelik basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti.

"İddialar iftira içerikli"

Söz konusu haberleri takip ettiğini vurgulayan Yahşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Haber' adıyla kamuoyuna sunulan, iftira içerikli iddialara ilişkin Valilik makamının 29 Kasım 2019 tarihindeki basın açıklamasında, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiği ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı' kamuoyuna duyurulmuştu. Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum.

Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza söz konusu değildir.

Saygı Öztürk gündeme getirdi

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk köşe yazısında İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a “Kendisine ait olmayan, koruması gereken kurum parasıyla ailesini tatile gönderen İl Milli Eğitim Müdürü, bu büyük kusurlarına rağmen, neden görevinde tutuluyor?” sorusunu sorduğunu yazmıştı.

"Dosya ‘kınama’ ile kapatıldı iddiası"

Öztürk, “Müfettişler, Yahşi hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması, idari yönden yöneticilik görevinin üzerinden alınması, adli yönden suç duyurusunda bulunulması, mali yönden de zararın tazmin edilmesi teklifi getirmesine karşın dosya ‘kınama’ ile kapatıldı. Ziya Selçuk, İYİ Parti milletvekilinin bu sorusuna cevap verir mi? Sanmıyorum. Çünkü, yapılması gerekenin yapılmadığını biliyor” ifadesini kullanmıştı.