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Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Finlandiya'yı set vermeden 3-0 geçerek dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen Ay-Yıldızlılar üçüncü seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

Filenin Sultanları; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda beşinci ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Türkiye: 3 - 0 :Finlandiya

Salon: BT Arena
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Meryem Boz, İlkin Aydın)

Finlandiya: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Krista Bjerregard, Alanko (Laaksonen, Penttila, Kylmaaho, Kokkonen, Heikkiniem, Öhman, Rosa Bjerregard, Penttila)

Setler: 25-19, 25-12, 25-15

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