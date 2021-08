Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Tokyo 2020'de madalya kazanan sporcularla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcular ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Milli sporculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, toplamda 13 madalya kazanarak rekora imza attı. Madalya alan sporcularımızı, milletim adına tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.

"Her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz"

108 sporcumuzun her biri ayrı ayrı tebriği hak ediyor. Mücadeleri ve centilmenlikleriyle kendilerinden söz ettirdiler. Kendilerini her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz.

"Mete Gazoz, tarihi bugüne taşıyan gencimiz oldu, idol oldu"

Mete'ye farklı bakıyorum. Mete Gazoz tarihi bugüne taşıyan gencimiz oldu, idol oldu. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 olimpiyatlarına yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da 2019 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız.

"Ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz"

Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara ağırlık vereceğiz.

2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. "