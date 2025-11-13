Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asya Kalkınma Bankasının Türkiye'deki finansman, teknik yardım ve politika işbirliği alanlarındaki önceliklerini tanımlıyor ve kalkınma önceliklerimizle tamamen uyumludur." dedi.

Şimşek, Asya Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Masato Kanda ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Toplantı öncesinde açıklama yapan Şimşek, "Küresel ekonomi köklü bir dönüşüm geçirirken, ekonomide dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği sağlamak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu nedenle, AKB ile işbirliğimizi derinleştirmek her iki taraf için de stratejik öneme sahip." dedi.

Şimşek, statü değişikliğiyle birlikte kamu ve özel sektörün AKB'nin finansman ve teknik yardım olanaklarından yararlanabileceğine işaret ederek, "Türkiye, güçlü proje uygulama kapasitesi ve yapıcı işbirliği anlayışı sayesinde, çok taraflı kalkınma bankaları nezdinde güvenilir ve tercih edilen bir kalkınma ortağı olarak görülmektedir." ifadesini kullandı.

"Bölgesel bağlantı kapsamında yakında bir kredi anlaşması imzalayacağız"

Ortak vizyon altında AKB ile yeni bir işbirliği dönemine başlamaktan memnun olduklarını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Ara Dönem Ülke Ortaklık Stratejisi'ni başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu strateji, Asya Kalkınma Bankasının Türkiye'deki finansman, teknik yardım ve politika işbirliği alanlarındaki önceliklerini tanımlıyor ve kalkınma önceliklerimizle tamamen uyumludur. Strateji, önümüzdeki 2 yıl boyunca, dayanıklılık ve bölgesel bağlantı olmak üzere iki temel alana odaklanacaktır. Dayanıklılık başlığı altında, Asya Kalkınma Bankası deprem sonrası iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarını destekleyecektir. Bölgesel Bağlantısallık kapsamında ise strateji, Türkiye’nin ulaştırma, enerji ve dijital entegrasyonda bölgesel bir merkez olarak rolünü güçlendirmeyi ve Orta Koridor girişimini ilerletmeyi amaçlamaktadır."

Asya Kalkınma Bankasından 3 yılda 7 milyar dolarlık finansman desteği

Bakan Şimşek, Asya Kalkınma Bankasının kamu ve özel sektör projelerine destek amacıyla bu yıl için 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yıllarında ise yıllık 3 milyar dolarlık kaynağı kapsayan üç yıllık finansman paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "AKB ile ilk kamu projemiz olan İLBANK Deprem Projesi'ni imzalayacağız. Banka tarafından sağlanan uzun vadeli finansman, Bakanlığımız aracılığıyla İLBANK'a aktarılacak ve depremden etkilenen bölgelerde içme suyu, atık su ve drenaj sistemlerine yönelik belediye yatırımlarını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

"Özel sektör bu çabanın merkezinde yer alacak"

AKB Başkanı Kanda, işbirliğini son derece kritik bir dönemde başlattıklarını belirterek, Türkiye’nin 2023 depreminin ardından sergilediği güçlü toparlanmanın olağanüstü bir dayanıklılık örneği olduğunu vurguladı. Kanda, Bankanın desteğinin Türkiye’nin finansal istikrarını ve yatırım cazibesini sürdürürken ülkenin ulaştırma, enerji ve bağlantısallık alanlarında doğu ile batı arasında köprü rolünü güçlendirmeye odaklanacağını ifade etti.

Özel sektörün bu sürecin merkezinde yer alacağına dikkati çeken Kanda, Türkiye’nin girişimcileri ve finansal kurumlarının ülke ekonomisinin büyümesinde kilit rol oynadığını söyledi.

Banka İcra Direktörleri Kurulu’nun deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için 150 milyon avroluk kamu kredisini onayladığını bildiren Kanda, "Gelecek yıl proje finansmanı kapsamında 3 milyar dolarlık destek sağlamayı planlıyoruz. Bunlar güçlü ilk adımlar ancak başarımızın gerçek testi, bunların insanların yaşamlarında oluşturacağı fark olacaktır."

"Ara Dönem Ülke Ortaklık Stratejisi tanıtıldı"

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, AKB Başkanı Kanda'nın, 12-13 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği belirtildi. Ziyaret kapsamında Kanda'nın, Bakan Şimşek ile görüştüğü ifade edilerek, "Görüşmede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu AKB'de, 2024 yılında bölgesel üye statüsüne geçişinin ardından ortaya çıkan yeni işbirliği imkanları kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Bu statü değişikliği ile birlikte, kamu ve özel sektörümüzün Bankanın uygun koşullu finansman ve teknik destek imkanlarından faydalanması mümkün hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Toplantı sırasında, Banka tarafından 2025-2027 döneminde Türkiye'de yürütülecek faaliyetlerin genel çerçevesini belirlemek amacıyla hazırlanan ve ülkenin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olan "Ara Dönem Ülke Ortaklık Stratejisi'nin" tanıtıldığının altı çizildi.

"Türkiye güvenilir ve tercih edilen bir kalkınma ortağı haline geldi"

Açıklamada, strateji kapsamında şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma süreci ve afetlere karşı dirençli altyapının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi, su, gıda ve enerji güvenliğinin artırılmasına yönelik kalkınma projelerinin desteklenmesi, ulaştırma, enerji ve dijital entegrasyon alanlarında Türkiye'nin bölgesel merkez konumunun güçlendirilmesinin ve Orta Koridor girişiminin desteklenmesinin hedeflendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"AKB, ülkemizdeki kamu ve özel sektör projelerine 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3 milyar dolar finansman sağlamayı planlamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığının çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü güçlü işbirliği sayesinde, Türkiye güvenilir ve tercih edilen bir kalkınma ortağı haline gelmiştir. Bugün itibarıyla bu kuruluşlarla (Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası) yürütülen projelerin toplam aktif portföyü yaklaşık 40 milyar dolara ulaşmıştır. Bu güçlü işbirliği, ekonomi programımıza duyulan uluslararası güvenin somut bir göstergesidir."