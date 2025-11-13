Özgür Özel'in "gizli tanık intihara kalkıştı" iddiasına başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde "Çınar" kod adlı gizli tanığın bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı iddiasını yaptığı açıklamayla yalanladı. Olayın 26 Ağustos 2025 tarihinde bir vatandaşın intihar girişimi olduğu, İBB soruşturmasında gizli tanık programına alınan kişilerden olmadığı belirtildi.

Partisinin Sultanbeyli mitinginde konuşan Özel, "Çınar" isimli bir gizli tanıktan bahsederek "Gizli tanıklar ilk başta üç taneydi. Bunların sayısını 15'e çıkarmışlar. Onlarca arkadaşımıza suçlamalarda iftiracıların söyledikleri var. İlk başlarda bir Çınar vardı, her iftirayı o atardı. Sonra bu Çınar'la araları bozulmuş, attığı yalanlar birbiriyle benzememiş. Bu Çınar 7. kata alınmayaya başlanmış, 6. katta intihara kalkışmış. Bütün adliye muhabirlerinin bildiği o olay Çınar'mış. Ondan almışlar, İlke diye gizli tanığa söyletmişler" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde ifade ettiği "Çınar" kod adlı gizli tanığın bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı iddiasına ilişkin videoyu paylaştı.

Emir, paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular: Videodaki kişiyi tanıyor musun? Gizli tanıklarınızdan biri mi? Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?" sorularını yöneltti.

Başsavcılıktan yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada yer alan bir gizli tanığın adliyede intihara kalkıştığı yönündeki açıklamalarının, dezenformasyon niteliğinde olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin düzenlediği miting sırasında, "Soruşturmayla ilgili Çınar kod isimli bir gizli tanığın ifadesinin alındığını, sonrasında tanığa verilen vaat ve sözlerin tanığın yalanlarıyla örtüşmediğini, tanığın yedinci kata alınmamaya başlandığını, Çınar kod adlı tanığın adliyenin altıncı katında intihara kalkıştığını, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin kendisinden alınıp İlke kod isimli başka bir gizli tanığa söyletildiğini" beyan ettiği belirtildi.

Açıklamada, yine aynı tarihte CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından sosyal medya hesabında, Özel'in söylediği sözlere ilişkin adliye içerisinde meydana gelen intihar girişimi vakasına ilişkin video paylaşıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: