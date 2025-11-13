BIST 10.641
2 dakika oynayabildi! 580 gün sonra sahaya dönen Evans kabusu yaşadı

Yıldız basketbolcu Keenan Evans 580 gün sonra sahaya döndü ancak sadece 2 dakika sonra kabusu yaşadı. Kulüp, Evans'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı.

ABD'li basketbolcu Keenan Evans, kabusu yaşıyor. 580 günlük sakatlığın ardından sahalara geri dönen Evans, sadece 2 dakika sonra yeniden sakatlandı. Olympiakos, Evans'ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. Sporcuya çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

 29 yaşındaki sporcu daha önce Hapoel Haifa, Maccabi Tel Aviv ve Zalgiris Kaunas takımlarında da forma giymişti.

Maçtan notlar: EuroLeague’de 10’uncu hafta heyecanı, sona erdi. Olympiakos, ligin iyi savunmalarından birine sahip olan Zalgiris Kaunas’ı baştan sona üstün oynadığı maçta 95-78 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Olympiakos 10. maçında 7. galibiyetini alırken; Zalgiris 3. mağlubiyetini aldı.

