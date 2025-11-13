BIST 10.641
DOLAR 42,25
EURO 49,05
ALTIN 5.725,22
HABER /  SPOR

23 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

23 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.


Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir Sındırgı'da sabaha karşı peş peşe 4 deprem oldu
Balıkesir Sındırgı'da sabaha karşı peş peşe 4 deprem oldu
Kağıthane'de 6 katlı binada şiddetli patlama oldu ardından yangın çıktı
Kağıthane'de 6 katlı binada şiddetli patlama oldu ardından yangın çıktı
Antalya'da polis memuru eşi ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
Antalya'da polis memuru eşi ve 2 çocuğunu silahla öldürdü
Beşiktaş Gain Eurocup'ta dolu dizgin devam ediyor
Beşiktaş Gain Eurocup'ta dolu dizgin devam ediyor
Özgür Özel'in "gizli tanık intihara kalkıştı" iddiasına başsavcılıktan açıklama
Özgür Özel'in "gizli tanık intihara kalkıştı" iddiasına başsavcılıktan açıklama
ABD'de federal hükümetin en uzun süreli kapanması sona erdi
ABD'de federal hükümetin en uzun süreli kapanması sona erdi
Şehit Astsubay Berkay Karaca, annesine 'şehit olacağım' demiş
Şehit Astsubay Berkay Karaca, annesine 'şehit olacağım' demiş
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: Futbolu bırakmak istiyorum
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: Futbolu bırakmak istiyorum
Blue Origin'in yeni roketinin uzaya fırlatılması güneş fırtınası nedeniyle ertelendi
Blue Origin'in yeni roketinin uzaya fırlatılması güneş fırtınası nedeniyle ertelendi
Filistin'i savunduğu için sözleşmesi feshedilmişti! Alman kulübüne şok
Filistin'i savunduğu için sözleşmesi feshedilmişti! Alman kulübüne şok
Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD, Gazze’de üs mü kuracak? Beyaz Saray'dan açıklama
ABD, Gazze’de üs mü kuracak? Beyaz Saray'dan açıklama