Şehit Astsubay Berkay Karaca, annesine 'şehit olacağım' demiş

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Baba Nedim Karaca, oğlunun kazadan önce annesine “Ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, dik duracaksın.” dediğini anlattı.

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Baba Nedim Karaca, Lüleburgaz Belediyesince şehit evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Karaca, AA muhabirine, oğlu ile kazadan bir gün önce telefonla görüştüğünü söyledi.

Görüşmesinde oğlunun Azerbaycan'dan kendilerine hediye aldığını söylediğini ifade eden Karaca, "Takılıyordu bana, 'baba sen çayı seviyorsun diye sana çay aldım', yavrum benim. 'Bir kafile gitti, ondan sonra biz geleceğiz' dedi, çocuğum gelemedi." diye konuştu.

Kendisinin de asker emeklisi olduğunu anlatan Karaca, oğlunun da kendisine özenerek askeri personel olduğunu vurguladı.

Oğlunun mesleğini severek icra ettiğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Çocuğum çok seviyordu mesleğini. 8 yıldır görev yaptı. Bu yıl tayinciydi. 'Döneceğim baba, tayin isteyeceğim, sana yakın geleceğim, Bandırma'ya geleceğim' diyordu. Gelemedi oğlum. Oğlumun düğünü yerine cenazesini yapıyorum. Oğlum annesine demiş 'anne ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, metanetli duracaksın, dik duracaksın' demiş. Vatan sağ olsun."

