Düşen kargo uçağının kara kutusu Türkiye'ye getirildi

Dün Gürcistan'da düşen TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağın karakutusu Türkiye'ye getirildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan'da düştü, 20 askerimiz şehit oldu. 

Uçuş ekibiyle birlikte 20 askeri personelin bulunduğu uçak sabah 09.50'de Trabzon'dan havalanarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. 

Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiey'ye gelmek üzere Gnece'den havalanan uçak, kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. 

Kısa bir süre sonra uçağın düştüğü anlaşıldı. Gürcistan, uçağın enkazına Azerbaycan sınırındaki Sığnaği bölgesinde ulaşıldığını açıkladı. 

KARA KUTU TÜRKİYE GETİRİLDİ 

Uçağa ait kara kutunun, Türkiye'ye getirildiği belirtildi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden arama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

