Belçika’da 'TRUMP' adlı sağ eğilimli parti kuruldu

Avrupa ülkesinde "Popülist Hareketler Birliği için Hep Birlikte (Tous Reunis pour l’Union des Mouvements Populistes-TRUMP)" adlı sağ parti kuruldu.

Belçika'da daha önce faaliyet gösteren Chez Nous ile Belçika Ulusal Cephesi (Front National) partilerinin devamı niteliğinde "TRUMP" adlı yeni bir sağ popülist parti kuruldu.

HEDEFLERİ BÜYÜK

Partinin kurucusu Salvatore Nicotra, 2029'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandalye kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Nicotra, "Donald Trump, popülizmin en güçlü simgesi. Hemen her savunduğumuzu temsil ediyor." dedi.

Parti, kendisini "sağ popülist" olarak tanımlarken "sosyal bir yön" de taşıdığını belirtiyor.

TRUMP, Belçika’da Flaman ayrılıkçılığını savunan Vlaams Belang’tan farklı olarak, ulusal bir yapının korunmasını desteklediğini vurguluyor.

AŞIRI SAĞ PARTİLER OYLARINI ARTIRDI

Belçika’da son yıllarda aşırı sağ partiler oylarını artırdı.

2019 AP seçimlerinde Vlaams Belang ve diğer sağ popülist oluşumlar, göç, güvenlik ve ulusal kimlik konularındaki söylemleriyle özellikle Flaman bölgesinde dikkati çekmişti.

2024'teki seçimlerde Vlaams Belang, hem federal parlamentoda hem Flaman bölgesinde ikinci sırada gelmişti.

TRUMP partisinin kurulması, bu eğilimin devamı ve popülist hareketleri yeni bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

