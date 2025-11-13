Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: Futbolu bırakmak istiyorum

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile arası bozuk olduğu iddia edilen Rafa Silva’nın futbolu bırakmak istediği öne sürüldü. Gazeteci Ertan Süzgün, yıldız oyuncunun Serdal Adalı’ya bu isteğini ilettiğini, Adalı’nın ise Fenerbahçe derbisi öncesinde Silva’yı oynamaya ikna ettiğini belirtti.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile arasının bozuk olduğu iddia edilen Rafa Silva ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun Serdal Adalı'ya futbol bırakmak istediğini söylediği iddia edildi.

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre yıldız oyuncuyla ipler tamamen kopma noktasına geldi.

"BU SIRADAN BİR DURUM DEĞİL"

Ertan Süzgün, "Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili şu anda ciddi bir sıkıntı var. Bu, sıradan bir durum değil. Serdal Adalı bu hafta Rafa Silva ile son bir görüşme yapacak. Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada futbolu bırakmak istediğini ve devam etmek istemediğini söylemiş. Adalı ise kendisini derbide oynaması için ikna etmiş." dedi.

"YAPILACAK TOPLANTI ÇOK KRİTİK"

Ertan Süzgün, "Rafa Silva konusu artık çığırından çıkmak üzere. Serdal Adalı’nın bu konuda gerçekleri açıklaması gerekiyor. Rafa ile yapılacak toplantı çok kritik. Duyduğum bazı şeyleri şu anda açık etmiyorum çünkü başkan ikna edebilir. Ancak o toplantıdan sonra hızlı bir karar alınması gerekiyor, sonucu ne olursa olsun. Serdal Adalı, derbi öncesi Rafa'ya 'Benim için oyna' demiş, aksi halde oynamayacakmış. Kulüpte şunlar konuşuluyor, 'Rafa madem futbolu bırakmak istiyor, o zaman bir tazminat maddesi koyalım.' Bunlar bile konuşuluyor." ifadelerinde bulundu.

"RAFA GÖRÜŞME YAPMAYI KABUL ETMEMİŞ"

Ertan Süzgün, "Serkan Reçber, geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapmak için Rafa Silva'yı çağırmış. Rafa, kabul etmemiş. Daha sonra Sergen Hoca'yı görüşmesi için ikna etmişler. Rafa, 'Hocaya çok saygı duyuyorum ama ben kararımı verdim, çok bir şey değişmez' demiş." diye konuştu.

Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva, siyah-beyazlı formayla 65 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 23 gol atıp 16 da asist yaptı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ise 16 karşılaşma forma giyip 5 gol 3 asistle oynadı.



Rafa Silva'nın 30 Haziran 2027'ye kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunuyor.