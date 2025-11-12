BIST 10.641
Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförü Mustafa Şahin'i arama çalışmalarına başlandı.

Ekiplerin çalışması sonucunda, Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.

