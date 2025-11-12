BIST 10.641
DOLAR 42,23
EURO 48,98
ALTIN 5.693,16
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da ikamet eden Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasını telefonla aradı.

Şehit İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin, onlar şehitler safında peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." diyerek taziyelerini iletti.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehidin babası Ünal Aykut ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sağ olun Cumhurbaşkanım Allah razı olsun hepinizden, sağ olun. Her şeyimiz, her ihtiyacımız görülüyor Allah'a şükür. Vatanımız sağ olsun, Allah sizden de herkesten de razı olsun." şeklinde teşekkürlerini iletti.

ŞEHİT MERZİFON 5. ANA JET ÜSSÜ'NDE GÖREVLİYDİ

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ta seçim sonuçları belli oldu! Birinci parti...
Irak'ta seçim sonuçları belli oldu! Birinci parti...
Belçika’da 'TRUMP' adlı sağ eğilimli parti kuruldu
Belçika’da 'TRUMP' adlı sağ eğilimli parti kuruldu
Düşen kargo uçağının kara kutusu Türkiye'ye getirildi
Düşen kargo uçağının kara kutusu Türkiye'ye getirildi
DSÖ: Gazze'de 900'den fazla kişi tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybetti
DSÖ: Gazze'de 900'den fazla kişi tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybetti
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
TFF’den bahis soruşturması açıklaması
TFF’den bahis soruşturması açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı
Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı
Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı
Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı
Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır
Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır
Muazzez Abacı hayatını kaybetti
Muazzez Abacı hayatını kaybetti