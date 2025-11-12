Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İlker Aykut'un babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da ikamet eden Hava Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babasını telefonla aradı.

Şehit İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin, onlar şehitler safında peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." diyerek taziyelerini iletti.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Şehidin babası Ünal Aykut ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sağ olun Cumhurbaşkanım Allah razı olsun hepinizden, sağ olun. Her şeyimiz, her ihtiyacımız görülüyor Allah'a şükür. Vatanımız sağ olsun, Allah sizden de herkesten de razı olsun." şeklinde teşekkürlerini iletti.

ŞEHİT MERZİFON 5. ANA JET ÜSSÜ'NDE GÖREVLİYDİ

Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevliydi.