ABD, Gazze’de üs mü kuracak? Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Gazze’de geçici bir askeri üs kuracağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Leavitt, söz konusu iddianın yalnızca Donanma’dan bir çalışanın araştırmasına dayandığını belirterek, “Bu ABD’nin ilgilendiği bir konu değil.” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede barış ve ateşkesi desteklediğini ifade eden Leavitt, Trump’ın Orta Doğu’ya asker göndermeye niyeti olmadığını vurguladı.

Abone ol

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, ABD'nin Gazze politikasına ilişkin medyada yer alan iddialara açıklık getirdi.

"HABER TEK BİR ARAŞTIRMAYA DAYANIYOR"

Leavitt, İsrail medyasında yer alan ve ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kurmayı planladığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABD'li sözcü, haberin kaynağına ilişkin, "Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKAN'IN BÖLGEYE ASKER GÖNDERME NİYETİ YOK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve barış istediğini, bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Leavitt, bununla birlikte Gazze'de Amerikan askeri varlığına yönelik bir planlarının olmadığını vurguladı.

Trump'ın bölgeyle ilgili politikasında kararlı olduğunu belirten Leavitt, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan, Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili olarak (Amerikan) askerlerinin sahaya inmesini istemediğini çok net bir şekilde ifade etti."