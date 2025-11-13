Online Danışmanlık Türkiye’nin dijital danışmanlık yapılanmasını yeniden şekillendiriyor

2025 yılı, online danışmanlık pazarının hem globalde hem Türkiye’de güçlü bir ivme yakaladığı bir dönem olarak öne çıktı. Freelance çalışma modellerinin yaygınlaşması, dijital hizmet talebini keskin biçimde artırdı.

Abone ol

Dünya genelinde danışmanlık odaklı dijital platformlara yönelim yükselirken, psikolojik, hukuki ve kişisel gelişim alanları talep artışında ön sıralarda yer aldı. Dijital platformlar, danışanların hızlı erişim beklentisini karşılayan ana kanal hâline geldi.

Online Danışmanlık Şirket Kurucusu Nazif Ersan, bu dönüşümün Türkiye adına büyük fırsatlar içerdiğini ifade etti.

TÜİK ve uluslararası araştırma kuruluşlarının 2025 dönemi analizlerine göre, dünya genelinde freelance çalışan sayısı 1,57 milyar kişiye ulaşmış durumdadır. Bununla paralel olarak, çevrim içi danışmanlık pazar hacmi yalnızca 2025 yılında %37 oranında büyüyerek 7,65 milyar dolarlık bir seviyeye taşınmıştır. Psikolojik danışmanlık taleplerindeki %35’lik artış ise, dijital danışmanlık hizmetlerinin kalıcı bir alışkanlığa dönüştüğünü göstermektedir.

Bu sektör verilerini değerlendiren ONLINE DANIŞMANLIK Şirket Müdürü Nazif Ersan, şu görüşleri aktardı: “Dijital danışmanlık hizmetleri yalnızca bir trend değil; sürdürülebilir bir ihtiyaç. İnsanlar artık doğru uzmanla hızlı, güvenli ve mekândan bağımsız şekilde görüşmek istiyor. Uzmanlar açısından ise sıfır teknik maliyet, düşük operasyon yükü ve yeni gelir imkânları ortaya çıkıyor. Türkiye’nin bu dönüşümde güçlü bir oyuncu olacağına inanıyorum.”

‘Online danışmanlık, Türkiye’ye yeni ekonomik fırsatlar sağlayacaktır’

Uluslararası pazar araştırmaları, dijital yetenek ve danışmanlık platformlarının 2025–2030 döneminde küresel ölçekte trilyon dolarlık ekonomik potansiyel yaratacağını ortaya koymaktadır. Türkiye’de genç ve nitelikli uzman havuzunun bu dönüşümü desteklemesi, sektöre önemli bir ivme kazandırmaktadır. Payoneer verilerine göre online danışmanların ortalama saatlik gelirinin 28 dolar seviyesinde seyretmesi, Türk uzmanların yurt dışına hizmet sunarak döviz gelirini artırabileceğini işaret etmektedir.

Ersan, sektörel fırsatların bu noktada daha net görünür hâle geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Danışmanlık hizmetleri yalnızca belirli bir alana sıkışmış değil; Online Avukat, Online Psikolog, Online Diyetisyen, Online Hukuki Danışmanlık gibi çok geniş bir ekosistem oluşuyor. ONLINE DANIŞMANLIK olarak tüm bu kategorileri tek dijital altyapıda toplayarak uzmanlara zaman kazandırıyor, danışanlara ise güvenilir bir erişim modeli sunuyoruz.”

Dijital dönüşüm, danışmanlık sektöründe yeni standartlar oluşturuyor.

Online danışmanlık, 2025 yılı itibarıyla dünya genelindeki dijital ekonomi büyümesinin önemli bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Danışmanlık uygulamalarının 2024 yılında 850 milyon kez indirilmiş olması, hizmetin küresel ölçekte benimsendiğini göstermektedir. Türkiye’de ise dijital danışmanlık platformlarının, şehirden bağımsız uzman erişimi sağlaması, sektörü daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya taşımaktadır.

“Sektördeki yerimizi daha da güçlendireceğiz”

ONLINE DANIŞMANLIK, 2024 yılında yayına alınan altyapısıyla uzmanlara 5 dakikada profil oluşturma, takvim–randevu yönetimi, online ödeme ve görüntülü görüşme özelliklerini tek panelden sunmaktadır. Güvenli altyapısı, hızlı kullanım deneyimi ve sıfır komisyon modeli, platformu kısa sürede öne çıkaran unsurlar arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Ersan, şunları ifade etti: Online Danışmanlık adlı şirketimizin internet sitesinde danışmanların teknik süreçlerle uğraşmadan profesyonel bir dijital hizmet sunmasına imkân tanıyor. Ayrıca IOS ve Android mağazalarında yer alan uygulamalarımız sayesinde hem danışamlara hem de danışmanlara ulaşılabilir teknik imkanlar sağlıyor. Hedefimiz Türkiye pazarındaki büyümemizi devam ettirirken, çok dilli yapıya geçerek global danışman–danışan ekosisteminde güçlü bir konum elde etmektir.”