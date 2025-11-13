BIST 10.641
Antalya'da polis memuru eşi ve 2 çocuğunu silahla öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde cinnet getiren polis memuru eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

Polis memuru M.G. Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde cinnet getirerek eşi F.G. ile kızları M.E.G (10) ve M.G’ye (4) tabancayla ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin incelemesinin ardından cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Bu sırada binanın önünde bekleyen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

