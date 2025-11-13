Balıkesir Sındırgı'da sabaha karşı peş peşe 4 deprem oldu

Sındırgı'da ağustostan bu yana farklı büyüklükte 18 binden fazla deprem meydana geldi. Sındırgı'da sabaha karşı peş peşe deprem oldu. Halk yine sokaklara döküldü.

10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde depremlerle sarsılan Sındırgı ilçesindeki sarsıntılar sürüyor.

Sındırgı ve çevresinde deprem aktivitesi açısından anormal bir durumun yaşandığını belirten deprem uzmanları, bölgede birden fazla fayın etkileşimde olduğunu vurguluyor.

1 dakika arayla iki deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 ve 7,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

85 dakika sonra bir deprem daha oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da meydana gelen deprem bölge halkında paniğe neden oldu. Deprem korkusuyla evlerinde duramayan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Saat 06.16'da 4.7 ile sallanmıştı

Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.