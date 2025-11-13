Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu en iyi oyuncu seçildi!

Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi. Milli yıldız, ekim ayında çıktığı maçlarda 4 gol kaydetti.

İtalya Serie A ekibi Inter'in formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'na müjdeli haber geldi.Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

EKİM AYININ OYUNCUSU OLDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli oyuncu, ekim ayında çıktığı maçlarda 4 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde bir kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye bir, Fiorentina'ya 2 gol attı.

GOL KRALLIĞINI PAYLAŞIYOR

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, 5 gol bulduğu Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.