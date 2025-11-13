BIST 10.641
İmamoğlu'nun adaylığı ortadan kalkacak mı? Tayyar'dan dikkat çeken ifadeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması iddianameden çarpıcı detaylar geliyor. Merak edilen konuların başında İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı konusu geliyor. Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, ''tutuklanan Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olabilir mi?'' sorusuna açıklık getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameden ipuçları ortaya çıktı. İddianamede örgütün en büyük gelir kaynağının hafriyat döküm alanlarından sağlandığı belirlenmişti.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZA

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istendi. CHP’yi ele geçireceği iddia edilen İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı durumu merak ediliyor.

İMAMOĞLU ADAY OLABİLİR Mİ?

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında sürece ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şamil Tayyar, "Ekrem İmamoğlu'nun bu dosyadan alacağı ceza Cumhurbaşkanlığı adaylığını ortadan kaldırmaz. İstinaf süreci vs çok zaman alacak." dedi.

Şamil Tayyar,

''Bu iddianamenin çok ağır sonuçlar üretebilecek vahim iddialarla dolu olduğunu düşünüyorum! Cezanın kesinleşmesi 3 yıl alacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar kesinleşmiş mahkumiyet kararının yetişeceğini zannetmiyorum.’’

dedi.

