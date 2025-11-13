BIST 10.641
ABD Gazze'de askeri üs mü kuracak? Beyaz Saray'dan açıklama geldi

ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kuracağı iddiası üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu iddianın doğru olmadığını söyledi.

ABD'nin Gazze Şeridi sınırında geçici bir askeri üs kurmayı değerlendirdiği yönündeki iddialar hakkında Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt açıklamalarda bulundu.

TRUMP ORTA DOĞU'DA SAHADA ASKER İSTEMİYOR!

Leavitt, söz konusu iddiayı yalanlayarak, "Bu haber tek bir kağıt parçasına dayanıyor. Donanma Bakanlığı'ndan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırma, bu muhabir tarafından resmi bir plan olarak değerlendirildi ve ABD'nin bu konuyu araştırdığı yönünde bir haber yayınlandı. ABD federal hükümetinin en üst düzey yetkililerinden bilgi aldım. Bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil, şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz" dedi.

Leavitt, ayrıca Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu'da askerlerin sahada olmasını istemediğini çok açık bir şekilde belirttiğini vurguladı.

ABD'NİN GAZZE'DE ÜS KURACAĞI İDDİASI

Dün, İsrail ve ABD basınında adı açıklanmayan İsrailli yetkililer ile bazı belgelere dayandırılan haberlerde, ABD'nin Gazze Şeridi sınırında büyük bir askeri üs kurmak istediği iddia edilmiş ve bunun ABD'nin İsrail'deki faaliyetlerinde önemli bir artış anlamına geleceğini dair haberler yayınlanmıştı.

