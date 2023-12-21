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Asgari ücrete zam gelmeden markette fiyatlar arttı! Etiketler değişmeye başladı

Asgari ücrete zam gelmeden markette fiyatlar arttı! Etiketler değişmeye başladı

Etiketler incelediğinde tereyağı 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise dün zam yapıldığı tespit edildi

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Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaş, dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamadığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı'na şikâyette bulundu. Sadece İstanbul'da 306 üründe fahiş fiyat tespit edildi.

İstanbul'da harekete geçen ekipler etiket değişimlerini yakaladı. 120 marketin incelemesinden çıkan sonuç ise vatandaşı isyan ettirdi. Asgari ücrete zam yapılmadan 306 ürünün ederinden fazlaya satıldığı belirlendi.

Kanal D haber zincir marketlere giderek bakanlığın denetimlerini yerinde inceledi. Geçen günlerde 110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya satıldığı belirlendi. Zam sadece yumurtada da değil...

Bir litre sütün fiyatı 39 lirayı aştı. Etiketinde 37,5 lira yazan kesme şeker ise kasada 39 lira çıktı.

Tereyağı fiyatları da yerinde durmadı. Etiketler incelediğinde tereyağı 5 gün önce, sucuk ve yumurtaya 2 gün önce, kaşar peynir ve ayrana ise dün zam yapıldığı tespit edildi.

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