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İsrail hapishanesinde gardiyanlar Filistinli bir mahkumu sopalarla döve döve öldürdü

İsrail hapishanesinde gardiyanlar Filistinli bir mahkumu sopalarla döve döve öldürdü

İsrailli gardiyanların, ülkenin güneyinde bulunan Negev Çöl Cezaevi'ndeki Filistinli bir mahkumu darbederek öldürdüğü bildirildi. 14 İsrail gardiyanı hakkında soruşturma başlatıldı.

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İsrailli gardiyanların, ülkenin güneyinde bulunan Negev Çöl Cezaevi'ndeki Filistinli bir mahkumu darbederek öldürdüğü bildirildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun açıkladığı raporda, gardiyanları soruşturma biriminin, mahkumu darbederek ölümüne neden olduğundan ve şiddet olayına karıştığından şüphelenilen 14 sanık hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

18 yıldır cezaevinde tutuluyormuş

Yaklaşık bir ay önce gardiyanların, söz konusu Filistinliyi hapishane hücrelerinden birinde sopalarla darbederek ağır yaralanmasına yol açtığı dile getirilen raporda, bunun ardından hayatını kaybeden Filistinlinin müebbet hapis cezası nedeniyle 18 yıldır cezaevinde bulunan 38 yaşında Batı Şerialı bir Fetih aktivisti olduğu ifade edildi.

İşkenceciler uyarılarak serbest bırakıldı

Raporda, 14 şüphelinin ifadeleri alınarak uyarıldıktan sonra serbest bırakıldığı ve süresiz izne çıkarıldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistinl Esirler Cemiyeti, 19 Kasım'da yaptığı ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kalkilya ili nüfusuna kayıtlı Sair Semih Ebu Asab'ın (38) Negev Çöl Hapishanesi'nde öldüğünü duyurmuştu.

Esirlerin hayıtını cehenneme çevirdiler

FKÖ'ye bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden 15 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İşgalcilerin (İsrail), Negev Çöl Cezaevi'nde esirlerin hayatını dayanılmaz bir cehenneme çeviren sıkı güvenlik tedbirleri altında, onlara yönelik baskıcı uygulamaları hayatı esirler için son derece sıkıntılı ve acımasız hale getiriyor." ifadesine yer verilmişti.

Cezaevi yönetiminin elektriği tamamen kestiği, günlük yalnızca 50 dakika süreyle su verildiği, öğünlerin ikiye düşürüldüğü ve kantinlerin kapatıldığı vurgulanan açıklamada, "Özel kuvvetler tüm bölümlere baskınlar düzenliyor, bu baskınlara sistematik eziyet, saldırı ve darp eşlik ediyor." denilmişti.

Ayrıca cezaevi yönetiminin hasta esirleri kliniklere ve sivil hastanelere nakletmediği, bu kişilerin tek kişilik hücrelere kapatıldığı kaydedilmişti.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana cezaevi yönetimlerinin artırdığı baskı ve şiddet nedeniyle 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana 4 bin 630 Filistinliyi gözaltına aldı.

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