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Almanya'da hükümet, yeni vatandaşlık yasasında uzlaştı

Almanya'da hükümet, yeni vatandaşlık yasasında uzlaştı

Almanya'da koalisyon hükümeti yeni vatandaşlık yasası olarak bilinen ve Türkleri de yakından ilgilendiren vatandaşlığa kabul ve sınır dışı edilmeye ilişkin yasada değişiklik yapılması hakkında anlaşmaya vardı.

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Almanya'da yeni vatandaşlık yasası uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.

Anlaşma sağlandı: Türklere çifte vatandaşlığın önü açılacak

Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasası konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Yasanın, ocak ayında Federal Mecliste görüşülmesi bekleniyor.

İlk görüşmesi 30 Kasım'da mecliste yapılan tasarının yasalaşması halinde, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önünü açılacak.

Tasarıda neler yer alıyor?

Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.

Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.

Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen "misafir işçiler" için de düzenleme yer alıyor.

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