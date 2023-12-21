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Fenerbahçe EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'ı yendi

Fenerbahçe EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'ı yendi

EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini çekişmeli geçen mücadele sonrası 80-78 mağlup etti.

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EuroLeague'in 15. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını ağırladı.

İlk 3 periyotta önde giden Litvanyalı rakibine karşı son çeyrekte hem savunmada hem de hücumda üztünlüğü elde eden sarı lacivertli temsilcimiz, karşılaşmadan 80-78 galip ayrıldı.

İlk periyot

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk ekibin 13-10 üstünlüğüyle geçildi. Çeyrek sonunda üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Zalgiris Kaunas, periyodu 26-22 önde kapattı.

İkinci periyot

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan misafir takım, 12. dakikada Lavrinovicius'un basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 22-32. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

Üçüncü periyot

İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, 25. dakikada Wilbekin'in üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya çekti: 49-53. Mola dönüşü toparlanan Zalgiris Kaunas, son çeyreğe 62-56 önde girdi.

Son periyot

Final periyoduna 5-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, aynı dakikada Guduric'in üçlüğüyle öne geçti: 64-62. Wilbekin önderliğinde hem savunmada hem de hücumda çok etkili mücadele eden Fenerbahçe, 36. dakikada Dorsey'in isabetiyle farkı 7 sayıya yükseltti: 75-68. Bir süre bu skor farkıyla maçı sürdüren Fenerbahçe, Sumner ve Evans'ın son dakikaya girilirken bulduğu dış atışlara engel olamadı ve bitime 1 dakika 28 saniye kala skor 77-76'ya geldi. Kalan bölümde etkili savunma yapan Fenerbahçe, parkeden 80-78 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde maçın en skorer ismi, 19 sayı kaydeden Tyler Dorsey oldu.

Fenerbahçe: 80 - Zalgiris Kaunas: 78

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe: Wilbekin 17, Calathes 5, Hayes 6, Pierre 7, Motley 16, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Biberovic, Guduric 7, Dorsey 19, Madar, Sestina

Zalgiris Kaunas: Evans 19, Hollins 7, Ulanovas 2, Smits 16, Birutis 14, Hayes 7, Giedraitis 2, Sumner 6, Dimsa 3, Lavrinovicius 2

1. Periyot: 22-26

Devre: 37-48

3. Periyot: 56-62

Beş faulle çıkan: 33.42 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

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