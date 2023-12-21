Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Faiz artacak ama 250 baz puan...

Merkez Bankası bugün 2023 yılının son faiz kararını açıklayacak. Anketlere göre Merkez Bankası’nın bu ay da faiz artışlarına devam etmesi, ancak artış hızını son üç toplantıdaki 500 baz puandan bu ay 250 baz puana düşürmesi beklentisi var.

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TCMB Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararını bugünkü toplantısında açıklayacak. Anketlere göre Merkez Bankası’nın bu ay da faiz artışlarına devam etmesi, ancak artış hızını son üç toplantıdaki 500 baz puandan bu ay 250 baz puana düşürmesi beklentisi var.

Banka, hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artırdı. Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 40'a yükseltildi. Yılın son toplantısında da faiz artırımına devam edilmesi bekleniyor. Reuters'ın 12 ekonomistle yaptığı ankette, ortak beklenti 250 baz puanlık yükseliş oldu.

Bu toplantıda bankanın faiz karar metni de dikkatle takip edilecek.Faiz artış sürecinin sona erip ermediğine ilişkin yapılacak açıklamalara yoğunlaşılacak.

Merkez Bankası kasım toplantısında, parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını duyurmuştu. Ekonomistler bankanın 1 ya da 2 faiz artışı sonrası süreci sonlandıracağı tahmininde bulunuyor.