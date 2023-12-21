Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati Birbirine girdi! Hala konuşursunuz, inanılmaz! Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı bir konuşma dün tekrar sosyal medyaya yansıdı. Özgür Demirtaş, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz" diye tepki gösterdi. Nebati'nin Demirtaş'a cevabı, "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor" karşılığı verdi. Özgür Demirtaş alttan almak zorunda kaldı.

Abone ol

Sosyal medyada kavga çıktı. Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş birbirine girdi. Kavgayı başlatan ise bazı hesaplardan, Nureddin Nebati'nin Mayıs 2023'te yaptığı bir konuşmanın yeniymiş gibi paylaşılması oldu. Özgür Demirtaş, o konuşmayı yeni zannedip Nebati'ye yüklendi, Nebati'nin cevabı ağır oldu. Tartışma büyüdü de büyüdü...

'Ezan susmaz, bayrak inmez dedik'

Sosyal medya platformu X'te Nureddin Nebati'nin 19 Mayıs 2023'teki sözlerini "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik." sözlerini alıntılayan Özgür Demirtaş şunları söyledi:

Demirtaş yeni açıklama sanıp saydırdı...

"Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz:

- Enflasyonu Patlattınız.

- Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı.

- Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu.

- Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz.

- Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız.

- Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz.

- Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız.

- Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız.

Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ!

Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."

Alaksız, müfteri, trol, hoca kılıklı...

Demirtaş’ın bu paylaşımının ardından Nureddin Nebati de bir paylaşım yaparak yeni bir açıklaması olmadığını belirtti ve Demirtaş ile eski açıklamayı paylaşan hesabı eleştirdi. Nebati, “Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor. Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun.” dedi.

Demirtaş: Ekonomiye ağır tahribat verdiniz

Nebati’nin bu sözleri üzerine Özgür Demirtaş, şu yanıtı verdi:

“Sayın Nureddin bey,

Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı.

Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim?

Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum. Siz de bu yalan haberleri sildirin lütfen

Son olarak Hoca kılıklı ne demek? Size yakışan bir üslup değil bu.

Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum. Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı.”