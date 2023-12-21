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Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da garsonları bahşişle ihya etti

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da garsonları bahşişle ihya etti

Rus milyarder Roman Abramoviç uzun süredir İstanbul'da yaşıyor. Önceki akşam gittiği restoranda 85 bin TL hesap ödedi. Abramoviç hizmetten memnun kalınca personeli ihya etti.

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Rus oligark Roman Abramoviç, 163.5 metre uzunluğundaki lüks yatı 'Eclipse'le sıklıkla Marmaris koylarında görünüyordu. Ancak Abramoviç, rotasını İstanbul'a çevirdi.

Milyarder işadamı, geçen akşam İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda kral gibi ağırlanarak Türkiye'deki ziyaretini sürdürdü. Hizmetten oldukça memnun kalan Abramoviç, çıkışta restoran personelini ihya etti.

Geceyi Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda geçiren Abramoviç ve arkadaşları, Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat gibi lezzetleri deneyimleyerek uzun süre sohbet ettiler.

Hesabı 85 bin TL tutarken, Abramoviç garsonlara 175 bin TL bahşiş bırakarak toplamda 260 bin TL ödeme yaptı. İşadamı, koruma ordusu eşliğinde mekanı terk etti.

Abramoviç kimdir?

Rus oligark Roman Abramovich, genellikle 13 milyar dolarlık devasa serveti, mega yatları, lüks malikaneleri ve şaşaalı hayat tarzıyla gündeme gelirken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından magazinsel bir figür olmaktan çıktı. Abramovich'in İngiltere'de hileli bir şekilde elde ettiği öne sürülen mal varlıkları donduruldu ve İngiltere'de seyahat yasağı uygulanmaya başlandı.

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