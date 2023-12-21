İYİ Parti "İmamoğlu satın aldı" demişti! O milletvekili konuştu! Bakın neden istifa etmiş?

İYİ Parti'nin kurucularından ve Meral Akşener'in "En son o gider diyordum ama ilk o gitti" dediği İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, istifasının ardından ilk kez konuştu. İYİ Parti Milletvekillerinin “İmamoğlu satın aldı” ve "sahibinden.com" diye hedef aldığı Yanıkömeroğlu, hakkındaki tüm suçlamalarla ilgili dava açtı. İmamoğlu ile ilişkisini ve İYİ Parti'den neden istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti'nin CHP ile işbirliğini reddetmesinin ardından ilk istifa eden milletvekili olan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hakkında Meral Akşener, "Ayşe Sibel Hanım partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim" demişti. İYİ Parti milletvekillerinden ise Yörükoğlu'na "Ekrem İmamoğlu'na satıldı" paylaşımları gelmişti.

İYİ Parti'den ağır suçlamalar geldi

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, istifasının perde arkası ve Ekrem İmamoğlu iddialarına İsmail Saymaz aracılığıyla cevap verdi. Yanıkömeroğlu’nun istifa ettiği gün İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, İmamoğlu’nu ima ederek, “sahibinden.com” diye tweet attı. Ankara Milletvekili Yüksel Aslan, “İmamoğlu satın aldı” diye yazdı.

"Yanıkömeroğlu’nun Akburak ve Arslan dahil, hakkında tweet atanlar için suç duyurusunda bulunduğunu öğrendim" diyen Saymaz'ın Yanıkömeroğlu ile yaptığı söyleşi şöyle:

Neden istifa ettiniz?

- Ben partinin kurucusuyum. Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği, genel başkan yardımcılığı yaptım. Merkez parti olmak için kurulduk, olamadık. Verilen karar (Aday çıkarma kararı) istifa sebebim. Son damla oldu.

İyi Parti’nin merkez parti olmasını istiyordunuz.

- Merkez parti olup, alternatif olmasını istiyorduk. İktidar olmak istiyorduk. Teşkilatlarımız, genel başkan, herkes böyle istiyordu.

Ne arzuluyordunuz?

- İşbirliği yapılmasını arzuluyorduk. Bu, tartıya çıkacağımız bir seçim değildi. Cumhurbaşkanlığı seçimde çıkmalıydık. Ama bu öyle bir dönem değil. Hem parti hem ülke açısından... “İşbirliği yapmayacağız” kararını doğru bulmadım.

Hangi bakımdan yanlış?

- Güçlü bir muhalefet olacaksak, bu seçimde güçlü olmamız ve kazanmamız gerekiyordu. Şu an muhalefetin güçlü olabileceğini düşünmüyorum.

Sonuçları ne olur?

Belediyeler kaybedilebilir. Risktir bu. Bu risk karşısında güçlü olmamız daha doğruydu.

İstifadan önce Akşener’le konuştunuz mu?

- Hayır konuşmadım. Kimseyle görüşerek istifa etmedim. Ben iş insanıyım. İnşaat yüksek mühendisiyim. İnşaat proje işleri yapıyorum. Ama siyasete başladığımda işlerimi bıraktım. Hiçbir belediyenin ihalesine teklif vermedim. Bir genel başkan yardımcısı ve milletvekili çok çirkin tweetler attılar. Ekrem beyi yalnızca törenlerde gördüm.

Kendilerini de partiyi de rezil ettiler!

İmamoğlu ile tanışır mısınız?

Törenlerde elini sıktıysam o kadar. Asla bir sohbetimiz olmadı. Olabilirdi de. Yavaş’la da olmadı. Seçimden sonra hayırlı olsuna gittim, o kadar. Çok ağrıma gitti bu ithamlar. Ben Kadın Politikaları Başkanlığı yaptım. Bir kadına bunu nasıl söylediler? Kendilerini rezil ettiler. Partiyi de rezil ettiler.

Beni en iyi Meral Akşener tanır

Akburak, “sahibinden.com” dedi. Nasıl yorumladınız?

- Terbiyesizlik olarak nitelendiriyorum.

Aslan, “İmamoğlu satın aldı” diye yazdı.

- Tövbe yarabbim. Tekrarlarken utanıyorum. Benim iki evladım var. Anneyim. Bu ülke için çalıştım.

Ne yapacaksınız bundan sonra?

- Bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum.

İstifalarda İmamoğlu’nun parmağı olduğu, partiye operasyon yapıldığı iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Beni en iyi genel başkan tanır. Çirkin imalar oldu. Tweetler için suç duyurusunda bulundum.

Bunların içinde Akburak ve Aslan da var mı?

- Var. Bu kadar kişi istifa etti, bir tek bana çirkin şeyler yazıldı. Kadın olduğum için galiba. Erkeklerden çok ürkülür ama kadınlara maalesef... Kırgınım. Onlar rezil oldular. Bu tweetleri atanlar utansın. Yakışıyor mu yani? Benim kurduğum parti o. Hepimizin emeği var. İster miyim zarar gelmesini. Onun için sessiz sakin ayrılmaya çalıştım. Bu konunun konuşulmasından dahi utanıyorum.

İBB ile ticari ilişkiniz olduğunu söylediler.

- İspatlasınlar. O kadar kolay ki iftira atmak... Genel başkanımız benim böyle bir şey yapmayacağımı çok iyi bilir.