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DSÖ açıkladı! 5 yaş altındaki çocuklarda görülüyor,5 kat arttı

DSÖ açıkladı! 5 yaş altındaki çocuklarda görülüyor,5 kat arttı

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirdi.

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Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanların şu anda karşı karşıya olduğu hastalık, açlık, hijyen ve sanitasyon eksiliğinden derin endişe duyduğunu belirtti.

Açlığın vücudun savunmasını zayıflattığını ve hastalıklara neden olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de artan bulaşıcı hastalık salgınları yaşanıyor. 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ishal vakaları, çatışma öncesine göre 25 kat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Bu tür hastalıkların yetersiz beslenen çocuklar için ölümcül olabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasının da bu riski artıracağını belirtti.

Ghebreyesus, (Gazze için) Artık ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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