Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp sobada yaktı! Ceset kalıntıları sobadan çıkarıldı
ÇANKIRI’da evlat vahşeti. 40 yaşındaki İsmail Demirci, evde kavga ettiği 68 yaşındaki babası Hasan Demirci'yi önce öldürdü sonra sobada yaktı. Babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.
Çankırı'dan kan donduran bir vahşet haberi geldi. 40 yaşındaki adam, kavga ettiği babasını öldürdükten sonra evdeki sobada yaktı. Babanın cesedi değil, sobada kalan ceset kırıntıları bulunabildi. Cani evlat gözaltına alındı.
İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İsmail Demirci (40) ile babası Hasan Demirci (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Bıçakla öldü, baltayla parçaladı ve sobada yaktı
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Demirci, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.
Hasan Demirci'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.