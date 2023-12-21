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Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp sobada yaktı! Ceset kalıntıları sobadan çıkarıldı

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Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp sobada yaktı! Ceset kalıntıları sobadan çıkarıldı

ÇANKIRI’da evlat vahşeti. 40 yaşındaki İsmail Demirci, evde kavga ettiği 68 yaşındaki babası Hasan Demirci'yi önce öldürdü sonra sobada yaktı. Babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp sobada yaktı! Ceset kalıntıları sobadan çıkarıldı

Çankırı'dan kan donduran bir vahşet haberi geldi. 40 yaşındaki adam, kavga ettiği babasını öldürdükten sonra evdeki sobada yaktı. Babanın cesedi değil, sobada kalan ceset kırıntıları bulunabildi. Cani evlat gözaltına alındı. 

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Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp sobada yaktı! Ceset kalıntıları sobadan çıkarıldı

İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İsmail Demirci (40) ile babası Hasan Demirci (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp sobada yaktı! Ceset kalıntıları sobadan çıkarıldı

Bıçakla öldü, baltayla parçaladı ve sobada yaktı

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Demirci, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

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Babasını öldürdü, cesedini baltayla parçalayıp sobada yaktı! Ceset kalıntıları sobadan çıkarıldı

Hasan Demirci'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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