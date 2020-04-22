Antalya'nın Korkuteli’nde pazarda 1 kilometrelik kuyruk

ANTALYAnın Korkuteli’nde ’da her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenlere zabıta pazar alışverişi için vatandaşa 15 dakika süre verdi.

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Korkuteli’nde her hafta Çarşamba günleri kurulan halk pazarına girişte Korona virüs tedbirleri harfiyen uygulandı. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik sıra oluşturdu.

Kurallara harfiyen uygulandı

Uzay Çatı altında kurulan halk pazarının etrafı Korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler pazara girmek için sosyal mesafe çizgisi ile birlikte 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, vatandaşlar dezenfeksiyon tünelinden geçerek pazara girebildi. Maskesiz vatandaşlara Korkuteli Belediye zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı.