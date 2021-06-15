BIST 1.455
DOLAR 8,55
EURO 10,38
ALTIN 512,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi! '10 bin TL vermezsen herkese izletirim'

Antalya'da müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi! '10 bin TL vermezsen herkese izletirim'

ANTALYA'da 25 yaşındaki S.B. isimli genç kadın, birliktelik yaşadığı erkek arkadaşından evli olduğunu öğrenince ayrıldı. Telefonla arayan bir kişi tarafından özel görüntüleriyle tehdit edildiğini iddia eden S.B., suç duyurusunda bulunurken 'Benden 10 bin TL istiyor. Vermediğim takdirde görüntüleri herkese izleteceğini, beni de öldüreceğini söylüyor' dedi.

Abone ol

Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.

S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belirtti. Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

"Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde..."
S.B., "Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim. Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Avustralya ve İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması
Olay yeri Antalya! 15 yıllık polis memuru intihar etti
Sedat Peker operasyonu 4 ilde 25 gözaltı
İran üssüne hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Christian Eriksen'den ilk mesaj: Hastane odasından paylaştı
Karne notu öğrenme 2. dönem karne sorgulama ekranı
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı
SunExpress ile Antalya-Lübliyana uçuşları başlıyor
Yorumlar