Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'in 2024 tahmini bomba

Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesi ons altın fiyatına destek verdi. Ons altın 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doları test etti. Gram altın bugün ne kadar?Uzmanlar yükselişi nasıl yorumluyor?

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Altın haftanın ilk işlem gününe hızlı başladı. Ons altın, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin etkisiyle bu sabah 2018,14 dolara kadar yükseldi. 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez bu seviyeler görüldü. Öte yandan Gram altın bugün 1868 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 3 bin 50 lirayı aştı.

"Altın yatırımcısı bu rakamlara alışmalı"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Memiş şunları kaydetti:

Altın fiyatları adeta 2.000 doların üzerine yerleşecek ve yukarı yönlü momentumunu sürdürecek gibi bir izlenim oluşuyor. 2024 yılında ise 2.350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Olası düşüşlerde ve geri çekilmelerde ise 1960 dolar destek seviyesi önem arz ediyor.

Gram altın serbest piyasalarda 1.887-1.987 seviyesinde, yani 1.900 lira sınırında olduğunu gözlemliyoruz. Gram altında aralık ayında takip edeceğimiz bant aralığı 1.900-2.000 lira arası olacak. Yani 1.800'lü rakamları aralık ayı itibarıyla göremeyeceğiz. Altın borcu olan, altın almayı düşünen veya uzun vadeli altın yatırımı planlayan kişilerin de artık bu rakamlara alışması gerekiyor.

"Kazanmaya devam edecek"

24 Aralık-1 Ocak'ta artık 2.000 lira üzerine doğru kırılacağını 2.150, 2.250, 2.350, yılın yarısında 2.500, yılın ikinci yarısında 2.700 gibi rakamları göreceğiz. Uzun vadede altın yatırımcısı gene kazanmaya devam edecek.