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Avustralya, serbest kalan sığınmacıların takibi için 168 milyon dolar bütçe ayırdı

Avustralya, serbest kalan sığınmacıların takibi için 168 milyon dolar bütçe ayırdı

Avustralya'da, mahkeme kararı üzerine salıverilen gözetim merkezlerindeki 141 sığınmacının takip edilebilmesi için kolluk kuvvetlerine 168 milyon dolarlık bütçe tahsis edildi.

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Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, gözetim merkezlerindeki 141 sığınmacının salıverilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan O'Neil, Yüksek Mahkeme'nin 8 Kasım'da, sığınmacıların gözetim merkezlerinde süresiz tutulmasının yasa dışı olduğuna hükmetmesinin ardından serbest kalan söz konusu kişilerin gözetimi ve denetimi için kolluk kuvvetlerine 168 milyon dolar bütçe ayrıldığını açıkladı.

O'Neil, "Bu bütçe, kurumlarımızın, bu durumu gelecekte de yönetebilmek için gerekli olan zamanı ve kaynağı ayırabilmelerini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"Sığınmacının süresiz gözetimde tutulmasının yasa dışı olduğu"na ilişkin karar

Yüksek Mahkeme, 8 Kasım'da, gözetim merkezlerinde süresiz tutulan ve sınır dışı edilme durumunda gönderilecek yeri bulunmayan Arakanlı Müslüman sığınmacıların durumunun yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Emsal niteliğindeki karar, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulması uygulamasına son verilmesinin önünü açmıştı.

Bunun ardından ise çeşitli suçlardan gözetim merkezlerinde tutulan sığınmacılar salıverilmişti.

Bunun üzerine, suç geçmişi olan söz konusu sığınmacılara elektronik takip cihazları takılması ve belirli bir alanın dışına çıkmalarının yasaklanması, parlamentodan geçerek yasalaşmıştı.

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