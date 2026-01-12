Alem mekanı Bebek Otel'e yıkım şoku! Sahibi Muzaffer Yıldırım uyuşturucuyu görünce...

İSTANBUL'daki uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkan Bebek Otel'de kaçak bölümlerin yıkımına başlandı. Bebek Oteli'nin sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Muzaffer Yıldırım otel baskınında yakalanan uyuşturucular için "Kim attı bilmiyorum" demişti.

İSTANBUL'daki uyuşturucu ve fuhuş partileri verildiği ortaya çıkan Bebek Otel'in kaçak bölümlerinin yıkımına başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bebek Otel’de mevzuata aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen bölümler için yıkım kararını bu sabah uygulamaya koydu.

Polis eşliğinde binaya giren ekipler, belirlenen alanlarda müdahaleye başladı. Otelin bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanındaki bölümün kaçak olduğu öğrenildi.

BEBEK OTEL KİMİN SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım geçen hafta tutuklanmıştı. Otele yapılan baskında şırınga ve uyuşturucu bulunmuştu. Yıldırım, 27 Aralık 2025 tarihinde yapılan aramada restoranda bulunan uyuşturucu maddeler (7,24 gram ve 0,66 gramlık paketler, şırınga vb.) sorulduğunda; bu maddelerin kimler tarafından atıldığını bilmediğini, kendisinin uyuşturucu kullanımını kolaylaştıracak bir imkân sağlamadığını öne sürdü.