Alperen Şengün sakatlık sonrası ilk maçında 19 sayı attı

Alperen Şengün sakatlık sonrası ilk maçında 19 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, sakatlık sonrası Sacramento Kings maçıyla parkelere döndü.

Sacramento Kings evinde Houston Rockets'ı 111-98 mağlup ederken üç maç aranın ardından forma giyen Alperen Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Rockets'ta Amen Thompson 31 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Durant ise 23 sayı attı. Kings'te DeMar DeRozan ise maçta 22 sayı atarak NBA tarihinde 26.000 sayıya ulaşan 23. oyuncu oldu.

Milli oyuncu, Dallas Mavericks ile 3 Ocak'ta yapılan maçın ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı.

