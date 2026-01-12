İstanbul karanlığa gömülüyor! BEDAŞ'tan 8 saat sürecek 12 Ocak 2026 elektrik kesinti programı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 12 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurmuştu. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede geçici süreyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar ise ''Elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. 12 Ocak İstanbul elektrik kesintisine dair güncel ve merak edilen tüm detaylar...
12 Ocak 2026 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde enerji kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şirketin programına göre kesintiler, birçok ilçede belirli saat aralıklarında yaklaşık 8 saat sürecek. İşte ayrıntılar...
